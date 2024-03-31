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Сегодня, 06:57

Остон Мэттьюс во второй раз в карьере забил 60 голов за сезон в НХЛ и сравнялся с Буре

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забил один гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:0).

Американец достиг отметки в 60 заброшенных шайб в сезоне-2023/24. Форвард забил 60 голов за сезон во второй раз в карьере и стал девятым хоккеистом в истории лиги, которому покорилось это достижение.

До Мэттьюса 60 голов за сезон в НХЛ забивали Майк Босси, Уэйн Гретцки (оба — 5 раз), Фил Эспозито, Марио Лемье (оба — 4), Бретт Халл (3), Павел Буре, Яри Курри и Стив Айзерман (все трое — 2).

Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Павел Буре
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