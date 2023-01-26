«Айлендерс» проиграли «Оттаве». Варламов сделал 36 сэйвов

Варламов сделал 36 сэйвов в проигранном матче «Айлендерс» против «Оттавы»

«Оттава» обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Островитяне» потерпели шестое поражение подряд.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.

«Оттава» набрала 45 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 11-й строчке — 51 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Айлендерс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Пинто — 12 (Жиру, Сандерсон), 15:48 — 1:0. Жиру — 16 (бол., Грейг, Сандерсон), 23:28 — 2:0. Нельсон — 18 (Палмиери, Ахо), 36:07 — 2:1.

Вратари: Тэлбот (Форсберг, 28:05) — Варламов (58:29).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 38 (14+17+7) — 36 (10+12+14).

Наши: Зайцев (16.47/2/0) — Романов (17.38/5/0).

26 января. Оттава. Canadian Tire Centre.