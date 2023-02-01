Овечкин занял 6-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял 6-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии авторитетного издания The Athletic.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб) и уступает лишь Гретцки (894).

В текущем сезоне россиянин провел 51 игру и набрал 54 (32+22) очка.

Овечкин девять раз завоевывал приз лучшему снайперу — «Морис Ришар Трофи», по три раза получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи» и один раз приз лучшему бомбардиру сезона — «Арт Росс Трофи».

В 2017 году Овечкин был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ и в топ-25 игроков в истории лиги по версии TSN.