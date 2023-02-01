Девять хоккеистов из России вошли в 99 лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic

Интернет-портал The Athletic решил составить список 99 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Причем в список могли попасть как действующие игроки, так и звезды прошлых лет.

На шестом месте оказался капитан «Вашингтона», второй снайпер в истории лиги Александр Овечкин. Первые пять мест будут объявлены чуть позже.

Всего в этот рейтинг на данный момент попали девять представителей России.

Рейтинг лучших хоккеистов в истории НХЛ

Версия The Athletic

6. Александр Овечкин

7. Доминик Гашек

8. Никлас Лидстрем

9. Фил Эспозито

10. Рэй Бурк...

26. Евгений Малкин

33. Сергей Федоров

36. Павел Буре

43. Павел Дацюк

72. Никита Кучеров

79. Андрей Василевский

89. Александр Могильный

95. Сергей Зубов