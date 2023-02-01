0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:27

Девять хоккеистов из России вошли в 99 лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic

Иван Шитик
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Интернет-портал The Athletic решил составить список 99 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Причем в список могли попасть как действующие игроки, так и звезды прошлых лет.

На шестом месте оказался капитан «Вашингтона», второй снайпер в истории лиги Александр Овечкин. Первые пять мест будут объявлены чуть позже.

Всего в этот рейтинг на данный момент попали девять представителей России.

Рейтинг лучших хоккеистов в истории НХЛ

Версия The Athletic

6. Александр Овечкин

7. Доминик Гашек

8. Никлас Лидстрем

9. Фил Эспозито

10. Рэй Бурк...

26. Евгений Малкин

33. Сергей Федоров

36. Павел Буре

43. Павел Дацюк

72. Никита Кучеров

79. Андрей Василевский

89. Александр Могильный

95. Сергей Зубов

Александр Могильный
Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Евгений Малкин
Никита Кучеров
Павел Дацюк
Сергей Зубов
Сергей Федоров
Павел Буре
2
Обсудить
Читайте также
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
Шоу с Костомаровым уже начинают отменять. Вернется ли фигурист на лед?
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Скончался находившийся под следствием бывший глава минобра Оренбургской области
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овечкин занял 6-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic

Кирилл Марченко вошел в число претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff