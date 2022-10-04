Палат о форварде «Нью-Джерси» Хьюзе: «Джек очень напоминает мне Кучерова»

Форвард «Нью-Джерси» Ондржей Палат поделился мнением об игре с новым партнером по атаке Джеком Хьюзом.

«Джек на самом деле очень напоминает мне Кучерова. У него много навыков, он много работает и после тренировок. Ему нравятся дополнительные навыки, которые часто используют звездные игроки и суперзвезды. Я определенно вижу это в нем, так как у меня была возможность сыграть с ним в паре предсезонных игр. Он может сделать следующий шаг и провести действительно хороший сезон, возглавив команду», — приводит слова Палата официальный сайт НХЛ.

Палат перешел в «Нью-Джерси» из «Тампы» летом 2022 года. В минувшем сезоне на счету 77 матчей, в которых набрал 49 (18+31) очков.