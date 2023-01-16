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Сегодня, 02:47

Панарин опередил Виктора Козлова и вышел на чистое 18-е место в списке лучших российских снайперов в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Артемий Панарин (слева).
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин опередил Виктора Козлова по числу заброшенных шайб в НХЛ.

Панарин отличился в матче регулярного чемпионата против «Монреаля», этот гол стал для него 199-м в лиге. Теперь 31-летний форвард занимает чистое 18-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.

Рекорд по голам в НХЛ среди россиян принадлежит нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (810).

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ

1. Александр Овечкин — 810 шайб (1319 матчей)

2. Сергей Федоров — 483 (1248)

3. Александр Могильный — 473 (990)

4. Евгений Малкин — 458 (1023)

...

17. Валерий Каменский — 200 (637)

18. Артемий Панарин — 199 (551)

19. Виктор Козлов — 198 (897)

Артемий Панарин
Виктор Козлов
Хоккей
НХЛ
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Панарин забросил 12-ю шайбу в сезоне и отметился результативным действием во втором матче подряд