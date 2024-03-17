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17 марта, 10:47

Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

32-летний россиянин 17 марта поучаствовал в победе своей команды над «Питтсбургом». Панарин забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Второй звездой дня стал форвард «Оттавы» Брэди Ткачук, который оформил хет-трик в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).

Третьей звездой признали Стивена Стэмкоса из «Тампы», набравшего 4 (2+2) очка в игре с «Флоридой» (5:3).

Ранее сообщалось, что Панарин сделал 500-ю результативную передачу за время выступления в НХЛ.

Артемий Панарин
Стивен Стэмкос
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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