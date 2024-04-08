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Сегодня, 08:25

Панарин вышел на десятое место по голевым передачам в истории «Рейнджерс»

Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на десятую строчку в истории клуба по результативным передачам.

В прошедшей игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2) российский форвард набрал 4 очка (1+3). После матча на счету игрока стало 310 голевых передач в составе нью-йоркского клуба. По этому показателю он обошел Дона Малони (307) и сравнялся с Виком Хэдфилдом (310).

Рекорд по числу результативных пасов в истории «Рейнджерс» принадлежит Брайану Личу (741).

В текущем сезоне 32-летний Панарин провел 78 встреч, в которых набрал 115 (46+69) очков. Россиянин выступает за нью-йоркцев с сезона-2019/20.

«Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 110 очков в 78 играх.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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