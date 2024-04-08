Панарин вышел на десятое место по голевым передачам в истории «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на десятую строчку в истории клуба по результативным передачам.

В прошедшей игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2) российский форвард набрал 4 очка (1+3). После матча на счету игрока стало 310 голевых передач в составе нью-йоркского клуба. По этому показателю он обошел Дона Малони (307) и сравнялся с Виком Хэдфилдом (310).

Рекорд по числу результативных пасов в истории «Рейнджерс» принадлежит Брайану Личу (741).

В текущем сезоне 32-летний Панарин провел 78 встреч, в которых набрал 115 (46+69) очков. Россиянин выступает за нью-йоркцев с сезона-2019/20.

«Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 110 очков в 78 играх.