Плющев считает, что Овечкин может забросить 30 или 40 шайб в нынешнем сезоне НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, сможет ли российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Полагаю, что количество заброшенных Александром шайб в текущем сезоне будет напрямую зависеть от его физической формы и состояния здоровья. Считаю, что он полностью готов к данному вызову и с учетом его характера мы вполне можем рассчитывать на 30 или 40 голов от него», — приводит слова Плющева RT.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от канадца Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.