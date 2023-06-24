Рекордсмен по матчам в НХЛ Марло стал тренером по развитию в «Сан-Хосе»

Бывший игрок «Сан-Хосе» Патрик Марло назначен тренером по развитию команды, сообщается на сайте клуба.

Экс-хоккеист будет взаимодействовать с сотрудниками отдела развития игроков клуба, чтобы помочь новичкам «Шаркс» в улучшении навыков игры на льду. Также Марло получил должность советника генерального менеджера команды Майка Грира.

«Я очень рад возвращению в «Шаркс». С нетерпением жду возможности работать с нашими игроками на льду, чтобы помочь им полностью раскрыть свой потенциал и поделиться знаниями, которые я получил за 23 года игры в НХЛ. Я также очень хочу работать с Майком и его командой, а также узнавать что-то новое об игровой и деловой стороне хоккея», — приводит слова Марло сайт клуба.

43-летний Марло является рекордсменом по числу проведенных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ — 1779 игр.

Канадец — двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Также он рекордсмен «Сан-Хосе» по количеству сыгранных игр, шайб (522), очков (1111), голов в большинстве (163), голов в меньшинстве (17), победных голов (101) и бросков (3953).