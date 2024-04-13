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НХЛ

13 апреля, 22:33

«Рейнджерс» победили «Айлендерс», Панарин забил гол и победный буллит

Руслан Минаев
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» дома обыграли «Айлендерс» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев гол забил форвард Артемий Панарин. 32-летний россиянин набрал 118 (48+70) очков в 81 матче. Также нападающий реализовал победный буллит в серии.

У гостей дубль оформил Брок Нельсон. В третьем периоде защитник «Айлендерс» Адам Пелек не реализовал буллит.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 41 бросок, его соотечественник из «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 34 сейва.

«Рейнджерс» набрали 112 очков и лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 90 очками — на 7-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шнайдер — 5 (мен., Зибанежад, Крайдер), 24:33 — 1:0. Нельсон — 30 (Палмиери, Фэшинг), 31:42 — 1:1. Нельсон — 31 (Фэшинг, Палмиери), 39:32 — 1:2. Панарин — 48 (бол., Трочек), 55:43 — 2:2.

Нереализованный буллит: Пелек (Айлендерс ), 53:04.

Победный буллит: Панарин.

Вратари: Шестеркин — Сорокин.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 43 (13+10+20+0) — 35 (11+9+11+4).

Наши: Панарин (18.45/4/+1) — Романов (17.59/1/+1).

13 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Источник: НХЛ
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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