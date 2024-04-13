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13 апреля, 22:30

«Питтсбург» — «Бостон»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Питтсбург» — «Бостон» 14 апреля во ВКонтакте начнется в 03.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты &amp;quot;Бостона&amp;quot;.
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» на своем льду сыграет против «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, 14 апреля. Начало — в 03.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Пи-пи-джи Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, Пенсильвания, США
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Питтсбург» — «Бостон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Питтсбург» занимает сейчас 8-е место в таблице Восточной конференции, набрав 86 очков. «Бостон» идет на 2-й строчке «Востока», имея в своем активе 107 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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