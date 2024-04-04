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НХЛ

Сегодня, 04:55

2 очка Панарина и 17 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Артемий Панарин празднует гол.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Дэвилз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Его признали третьей звездой встречи. Теперь у него 110 (45+65) очков в этом сезоне.

Голкипер Игорь Шестеркин отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрали 106 очков и лидируют в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 76 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 (2:0, 0:3, 2:0)

Голы: Панарин — 45 (Лафренье, Фокс), 9:22 — 1:0. Лафренье — 26 (Веннберг, Рословик), 18:03 — 2:0. Палат — 10 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 22:11 — 2:1. Смит — 5 (Братт, Майер), 29:53 — 2:2. Хишир — 24 (Братт), 31:24 — 2:3. Какко — 13, 45:32 — 3:3. Крайдер — 36 (бол., Фокс, Панарин), 55:03 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Кяхкенен.

Штраф: 78 — 88.

Броски: 41 (15+11+15) — 20 (4+8+8).

Наши: Панарин (22.22/8/0) — -.

4 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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