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НХЛ

Сегодня, 07:15

«Рейнджерс» объявили об обмене Кейна из «Чикаго»

Ана Горшкова
Корреспондент
Патрик Кейн.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» на официальном сайте объявили об обмене из «Чикаго» форварда Патрика Кейна.

При этом «Блэкхокс» продолжат платить 50 процентов зарплаты 34-летнего американца.

Сделка оказалась трехсторонней — «Аризона» взяла на себя 25 процентов зарплаты Кейна и получила от «Рейнджерс» право выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2025.

«Чикаго» в результате обмена получил защитника «Рейнджерс» Энди Велински, защитника «Аризоны» Вили Саариярви, условный выбор во втором раунде драфта и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ в этом году. Также в «Рейнджерс» отправился молодой защитник «Чикаго» Купер Зеч.

В этом сезоне Патрик Кейн провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (16+29) очков.

Источник: Сайт «Рейнджерс»
Патрик Кейн
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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