«Виннипег» по буллитам проиграл «Лос-Анджелесу»

«Лос-Анджелес» в серии буллитов выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 5:6 Б (2:0, 3:3, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Моррисси — 12 (Шайфли, Уилер), 15:52 — 1:0. Моррисси — 13 (Демело), 17:35 — 2:0. Копитар — 21 (бол., Фиала, Даути), 20:26 — 2:1. Коннор — 27 (Шайфли, Моррисси), 26:08 — 3:1. Копитар — 22 (Эдлер, Байфилд), 29:14 — 3:2. Копитар — 23 (Даути), 30:43 — 3:3. Стенлунд — 4 (Моррисси, Демело), 32:00 — 4:3. Стенлунд — 5 (мен., Лаури), 38:26 — 5:3. Копитар — 24 (Грундстрем, Дурзи), 41:26 — 5:4. Виларди — 19 (Лизотт, Иафалло), 55:54 — 5:5.

Победный буллит: Кемпе.

Вратари: Хеллибак — Копли.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 31 (9+9+10+3) — 37 (11+14+9+3).

1 марта. Виннипег. Canada Life Centre.