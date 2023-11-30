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Сегодня, 07:54

Россиянин Костин подрался с канадцем Кулле, отомстив за своего одноклубника

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский нападающий «Детройта» Клим Костин подрался с канадским форвардом «Рейнджерс» Уильямом Кулле.

В первом периоде матча Кулле применил жесткий силовой прием на Шейне Гостисбере. После этого Костин сразу развернулся и начал бить Кулле, повалив его на лед. По итогам драки россиянин получил малый штраф за грубость. Канадец также получил штраф в две минуты за толчок соперника на борт.

Гостисбер получил травму и не смог продолжить встречу.

Матч завершился победой «Рейнджерс» со счетом 3:2.

Клим Костин
Хоккей
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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