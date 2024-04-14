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Сегодня, 08:53

Российский форвард «Миннесоты» Капризов установил 2 новых рекорда клуба

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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:6) установил 2 рекорда в истории своего клуба.

В прошедшей игре россиянин набрал 3 (2+1) очка. Игрок установил рекорд в истории «Уайлд» по голам большинстве за регулярный чемпионат (18). По этому показателю он обошел самого себя в сезоне-2022/23 (17). Также хоккеист стал рекордсменом по голам на выезде — 23. Форвард обошел Мариана Габорика (22).

В текущем сезоне 26-летний Капризов набрал 93 (44+49) очка.

«Миннесота» занимает десятое место в Западной конференции, набрав 84 очка в 80 матчах.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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