Семак приблизился к рекорду Романцева по количеству чемпионств

«Зенит» победил «Ростов» и в десятый раз в истории выиграл чемпионат России. Для главного тренера питерцев Сергея Семака, возглавившего команду после сезона-2017/18, нынешнее золото оказалось шестым подряд.

По числу титулов 48-летний специалист вышел на второе место, еще дальше оторвавшись от Валерия Газзаева. Чаще в российской истории успеха добивался только Олег Романцев — восемь раз.

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