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Сегодня, 19:15

Акинфеев отправил Гончаренко в стыки, «Балтика» вылетела из РПЛ. Яркая развязка борьбы за выживание

«Балтика» дома проиграла «Локомотиву» и вылетела из РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболисты «Балтики» в матче с «Локомотивом».
Фото ФК «Балтика»
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Главное о матчах команд из нижней части таблицы.

Сезон-2023/24 — один из лучших в истории РПЛ. Однако из-за блистательной чемпионской гонки для многих за фокусом внимания осталась интрига в борьбе за выживание. А там сюжет завернулся ого-го какой — сразу пять команд стояли на вылет, и ни одного очного матча между рискующими улететь в первую лигу или стыковые матчи. «Сочи» после поражения от «Краснодара» потерял все шансы остаться в «вышке», а вот для «Урала», «Оренбурга», «Факела», «Пари НН» и «Балтики» интрига висела до последнего.

Константин Тюкавин, Матео Кассьерра, Эдуард Сперцян. «Зенит» — чемпион, «Краснодар» и «Динамо» — в голе от мечты, «Балтика» вылетела перед финалом Кубка

ЦСКА — «Урал»

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Урал

У команды Виктора Гончаренко страха прямого вылета не было. Победа над ЦСКА в гостях гарантировала сохранение прописки. Устроила бы екатеринбуржцев и ничья — при условии, что двое из трех конкурентов потеряют очки. Шансы сохранялись бы и в случае поражения, но до этого определенно лучше было бы не доводить.

Только, как оказалось, план по сдерживанию ЦСКА у Гончаренко не сработал. С первых же минут вратарю Мамину пришлось включать режим героя — Алексей не раз спас свою команду, но при соотношении владения 40-60 и 1-8 по ударам в створ удержать ворота сухими нереально сложно. Вот и «Урал» не выстоял и развалился перед перерывом — Давила и Мусаев в течение двух минут сделали счет 2:0.

К чести игроков «Урала», после перерыва на поле они вышли очень заряженными и начали генерировать моменты у ворот Акинфеева. Заработали даже пенальти, но продливший недавно контракт Игорь потащил удар с точки. Вообще Акинфеев доказал еще парой сейвов, что он в полном порядке. И отправил «Урал» в стыки выяснять отношения с «Акроном».

«Оренбург» — «Спартак»

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:0
Спартак

У «Оренбурга» ситуация вырисовывалась очень схожая с «Уралом» — надо было обыгрывать московского гранда (только уже дома), чтобы обезопасить себя от стыковых матчей. В теории поражение от «Спартака» устроило бы команду Деограсии лишь в случае потерь очков «Уралом» и «Факелом».

&laquo;Оренбург&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;последнем туре РПЛ. Слишкович так и не проиграл в чемпионате. «Оренбург» остается в РПЛ

Но на негативный исход оренбуржцы, очевидно, не настраивались. Хозяева весь первый тайм осаждали ворота Максименко и атаковали самыми разными способами — дальними ударами, через фланги и стандарты. «Спартак» был каким-то совсем вялым, ну а «Оренбург» спокойно мог забивать три уже в первом тайме, но у Максименко явно были другие планы на вечер. После перерыва красно-белые подуспокоили игру, хотя Максименко снова пришлось тащить после удара Мансильи. И даже защищать счет с кулаками, грязнейшим образом нарушая правила.

«Оренбург» старался забить, но главное — не пропустил и отстоял счет 0:0, который позволил удержаться на 12-м месте и избежать стыковых матчей. Спасение оформлено.

«Факел» — «Ахмат»

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:0
Ахмат

«Факел» — команда абсолютно домашняя, потому у воронежских болельщиков точно были надежды, что вопрос с сохранением прописки в РПЛ получится решить за счет победы над разогнавшимся на финише «Ахматом» — тогда при потере очков двумя из трех конкурентов в последнем туре удалось бы избежать даже стыковых матчей.

И грозненцы уже на 5-й минуте прочувствовали мощь воронежских трибун и опасность местных стандартов. Божин после углового перевисел в воздухе опекуна и кивком послал мяч в дальний угол. Правда, после этого обе команды успокоились. «Ахмат» за первый тайм лишь раз заставил Беленова понервничать. Сразу после 15-минутной паузы Евгений Марков сделал все, чтобы успокоить нервы болельщиков. 2:0 при пассивной игре гостей, по сути, были гарантом итогового успеха. Воронежцы удержали нужный счет и точно остаются в РПЛ на следующий сезон!

«Крылья Советов» — «Пари НН»

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Пари Нижний Новгород

Для нижегородцев, оказавшихся в зоне стыков, перед последним туром картина вырисовывалась более-менее ясная: в случае поражения и победы «Балтики» грозил прямой вылет, при победе — почти гарантированное сохранение места в элите, при ничьей — стыки.

И как будто последний вариант «Пари НН» вполне устраивал — команда в первом тайме не создавала даже полумоментов, зато при этом надежно действовала у своих ворот, допустив лишь одну опасную ситуацию (хорош оказался вратарь Нигматуллин, немного не повезло Салтыкову).

Зато после перерыва голы пошли — больше владевшие мячом «Крылья» закрепили преимущество благодаря голу своего лидера Гарре, но нижегородцы не собирались сдаваться, и Зе Турбо роскошным дальним ударом сравнял счет. Конечно, «Пари НН» хотел победить, ведь это позволяло команде избежать стыков. Но итоговая ничья не стала катастрофой — команда сыграет с тульским «Арсеналом» в стыковых матчах.

«Балтика» — «Локомотив»

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:3
Локомотив

У команды Сергея Игнашевича положение изначально было самое тяжелое — шансы спастись оставались только через стыковые матчи, да и для попадания в них необходимо было не только обыгрывать «Локомотив», но и надеяться на поражения «Факела» или «Пари НН».

И когда уже на 8-й минуте мяч оказался в сетке ворот Латышонка, показалось, что вот и все. Но балтийцы не собирались сдаваться и нагло полезли вперед, заставив потрудиться Лантратова. На 37-й даже забили, однако ВАР отменил гол из-за небольшого офсайда.

Но после перерыва «Балтика» не сильно добавила. Да, в итоге забили «Локо», но пропустили два в ответ, проиграли 2:3 и попрощались с РПЛ. Жаль, в плане характера калининградцы точно оставили приятное впечатление.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
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