Российский голкипер «Айлендерс» Сорокин стал третьей звездой недели в НХЛ

28 ноября, 21:11
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиги.
Россиянин выиграл на неделе все три матча регулярного чемпионата. Он отразил 103 из 107 бросков по своим воротам.
Второй звездой назван защитник «Виннипега» Джош Моррисси. В его активе 7 (3+4) очков в четырех матчах. Также его точные броски принесли команде две победы в овертаймах.
Первой звездой выбран нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон. В 4 матчах он забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.