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НХЛ

28 ноября, 21:11

Российский голкипер «Айлендерс» Сорокин стал третьей звездой недели в НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиги.

Россиянин выиграл на неделе все три матча регулярного чемпионата. Он отразил 103 из 107 бросков по своим воротам.

Второй звездой назван защитник «Виннипега» Джош Моррисси. В его активе 7 (3+4) очков в четырех матчах. Также его точные броски принесли команде две победы в овертаймах.

Первой звездой выбран нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон. В 4 матчах он забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

Джош Моррисси
Илья Сорокин
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Джейсон Робертсон
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