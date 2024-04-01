Российский голкипер Кочетков лидирует в НХЛ по коэффициенту надежности в 2024 году

Пресс-служба «Каролины» посвятила пост российскому голкиперу команды Петру Кочеткову.

Вчера, 31 марта, хоккеист оформил шатаут, отразив все 26 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:0). Он стал первой звездой встречи.

Вратарь лидирует в НХЛ по коэффициенту надежности (2,15) и занимает второе место по проценту отраженных бросков (92,1) среди всех вратарей НХЛ начиная с 1 января 2024 года. С начала года хоккеист провел 28 игр.

«Новый год, новый Петр», — подписан пост.

В этом сезоне 24-летний Кочетков провел 39 матчей, в которых одержал 20 побед с процентом отраженных бросков 91,1 процента.