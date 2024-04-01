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НХЛ

1 апреля, 19:00

НХЛ: расписание матчей и смотреть трансляцию игр 2 апреля

2 апреля пройдет 8 матчей в НХЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
В ночь с понедельника на вторник, 2 апреля, состоится 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.
Фото USA Today Sports
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В ночь с понедельника на вторник, 2 апреля, состоится восемь матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в тематических группах соцсети «ВКонтакте»: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант, 5-й вариант, 6-й вариант.

Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка. Далее требуется скачать подходящий плеер-клиент, например Televizo, Perfect Player, KinoPub STV и другие. Затем необходимо запустить IPTV-сервис (советы по выбору можно найти в интернете), оплатить подписку и смотреть матчи НХЛ.

Расписание матчей НХЛ 2 апреля, вторник

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НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Флорида Пантерз
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