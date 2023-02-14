Сегодня, 09:41
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов устроил массовую потасовку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:2 Б).
В концовке третьего периода защитник «Пантерз» Аарон Экблад после падения на лед схватился за клюшку россиянина. Капризов пытался вырваться, несколько раз толкнув соперника.
После завершения момента Экюлад продолжил потасовку с Капризовым, повалив россиянина на лед.
По окончании эпизода Экблад, а также игрок «Миннесоты» Джордан Гринуэй получили по две минуты штрафа.