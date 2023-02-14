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НХЛ

Сегодня, 09:41

Капризов устроил массовую потасовку в матче «Миннесота» — «Флорида»

Руслан Минаев
Кирилл Капризов.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов устроил массовую потасовку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:2 Б).

В концовке третьего периода защитник «Пантерз» Аарон Экблад после падения на лед схватился за клюшку россиянина. Капризов пытался вырваться, несколько раз толкнув соперника.

После завершения момента Экюлад продолжил потасовку с Капризовым, повалив россиянина на лед.

По окончании эпизода Экблад, а также игрок «Миннесоты» Джордан Гринуэй получили по две минуты штрафа.

Аарон Экблад
Джордан Гринуэй
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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