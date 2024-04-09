Российский защитник «Тампы» Сергачев рассказал о своем восстановлении после травмы

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал, что пытается восстановиться после травмы как можно скорее.

«Я пытаюсь вернуться как можно скорее, но с травмами никогда не знаешь наверняка. Были то взлеты, то падения. В один день ты чувствуешь себя хорошо. В другой день становится больно. Посмотрим», — приводит слова Сергачева официальный сайт клуба.

25-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3), который прошел 8 февраля. Во втором периоде встречи российский хоккеист неудачно упал после столкновения и повредил левую ногу. Его увезли со льда на носилках.

В текущем сезоне Сергачев провел 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.