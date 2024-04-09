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Сегодня, 16:45

Капитан «Питтсбурга» Кросби: «Мэттьюс способен забросить 70 шайб за сезон НХЛ»

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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил игру форварда «Торонто» Остона Мэттьюса.

В прошедшем матче между «Пингвинз» и «Мэйпл Ливз» американец забросил свою 65-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

«70 кажется сумасшедшим числом, но он способен это сделать. Это круто. Это многое говорит о его стабильности», — приводит слова Кросби Sportsnet.

Мэттьюс повторил рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который забросил 65 шайб в сезоне-2007/08.

В нынешнем сезоне у форварда 102 (65+37) очка в 76 играх.

Источник: Sportsnet
Остон Мэттьюс
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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