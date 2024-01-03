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Сегодня, 12:40

Самедов пожелал Овечкину занять первое место в списке лучших снайперов НХЛ

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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Самедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заброшенную шайбу Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» (4:3).

«Овечкин всегда в форме, просто бывают периоды, когда шайба не идет ворота. Сейчас он забил в двух матчах подряд, ему осталось 64 шайбы, насколько я помню. Я всячески желаю Александру добиться этого выдающегося результата — занять первое место в списке лучших снайперов НХЛ», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Вашингтон» набрал 42 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 40 очков.

Александр Овечкин
Александр Самедов
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