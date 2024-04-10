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Сегодня, 08:13

Шайба Кузьменко в овертайме принесла «Калгари» победу над «Сан-Хосе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
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«Калгари» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил россиянин Андрей Кузьменко.

В основное время за гостей отличились Расмус Андерссон и Назем Кадри. Шайбы хозяев забросили Вильям Эклунд и Джейкоб Макдональд.

«Калгари» (75 очков) занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (45) замыкает таблицу «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Эклунд — 16 (Зеттерлунд, Гранлунд), 7:22 — 1:0. Макдональд — 7 (Хоффман), 22:22 — 2:0. Андерссон — 9 (Коронато, Охотюк), 25:35 — 2:1. Кадри — 26 (бол., Шарангович, Кузьменко), 34:51 — 2:2. Кузьменко — 18 (бол., Юбердо, Кадри), 62:58 — 2:3.

Вратари: Блэквуд — Вольф.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 22 (9+9+3+1) — 41 (8+15+13+5).

Наши: Костин (13.59/2/-1) — Кузьменко (13.38/4/-1), Мироманов (19.02/0/0), Охотюк (16.45/1/0).

10 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.

Источник: Таблица НХЛ
Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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