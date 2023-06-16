«Сан-Хосе» пытается обменять защитника Карлссона

«Сан-Хосе» попробует обменять защитника Эрика Карлссона, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

По данным источника, хоккеист хочет перейти в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. Контракт шведа в 11,5 миллионов долларов будет действовать еще четыре сезона.

«Агент игрока и представители клуба встречались на прошлой неделе, и обе стороны настроены на обмен. Эрик хочет в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. «Сан-Хосе» сейчас в стадии перестройки. Многое упирается в контракт. Какую часть его зарплаты «Шаркс» готовы удержать? Найдется ли клуб, который сможет вписать к себе оставшуюся часть? У Карлссона есть пункт в контракте о запрете на обмен, и последнее слово в любом случае будет за ним. Нет никаких гарантий, что обмен состоится, но несколько команд проявляют определенный интерес», — сказал Лебрюн.

В минувшем сезоне 33-летний Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при показателе полезности «-25». Он претендует на «Норрис Трофи».