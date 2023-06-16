Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:07

«Сан-Хосе» пытается обменять защитника Карлссона

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Сан-Хосе» попробует обменять защитника Эрика Карлссона, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

По данным источника, хоккеист хочет перейти в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. Контракт шведа в 11,5 миллионов долларов будет действовать еще четыре сезона.

«Агент игрока и представители клуба встречались на прошлой неделе, и обе стороны настроены на обмен. Эрик хочет в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. «Сан-Хосе» сейчас в стадии перестройки. Многое упирается в контракт. Какую часть его зарплаты «Шаркс» готовы удержать? Найдется ли клуб, который сможет вписать к себе оставшуюся часть? У Карлссона есть пункт в контракте о запрете на обмен, и последнее слово в любом случае будет за ним. Нет никаких гарантий, что обмен состоится, но несколько команд проявляют определенный интерес», — сказал Лебрюн.

В минувшем сезоне 33-летний Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при показателе полезности «-25». Он претендует на «Норрис Трофи».

Эрик Карлссон. Шведский защитник творит историю: он выбил 100 очков за регулярку

Источник: TSN
Эрик Карлссон
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
Читайте также
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

The Denver Post: Ничушкин планирует вернуться в «Колорадо» к началу сезона НХЛ