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Сегодня, 06:44

Сергачев впервые после травмы провел тренировку с игроками «Тампы»

Сергей Разин
корреспондент
Михаил Сергачев.
Фото ХК «Тампа»
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев провел тренировку на льду вместе с другими игроками.

«Я чувствовал себя хорошо, мне понравилось кататься с ребятами. Это гораздо лучше, чем просто находиться на льду один, ведь здесь вся команда. Я просто хотел выйти и посмотреть, на каких скоростях я нахожусь. Не только мои ноги, но мышление и все остальное. Я стараюсь вернуться как можно быстрее, но с травмами никогда не знаешь наверняка. Это что-то вроде американских горок: один день тебе хорошо, другой день все болит. Так что посмотрим», — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

25-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3), который прошел 8 февраля. Во втором периоде встречи российский хоккеист неудачно упал после столкновения и получил перелом левой ноги. Его увезли со льда на носилках.

В текущем сезоне Сергачев провел 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.

Михаил Сергачев
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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