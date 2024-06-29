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Сегодня, 00:25

Бобровский — о чемпионском параде «Флориды»: «Это будет невероятно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский с нетерпением ждет чемпионский парад команды в Форт-Лодердейле по поводу победы в Кубке Стэнли-2024. Церемония пройдет в воскресенье, 30 июня.

«Это будет невероятно. Жду не дождусь, чтобы разделить этот момент с нашими фанатами, они заслужили его», — цитирует The Hockey News Бобровского.

«Флорида» в финальной серии Кубка Стэнли победила «Эдмонтон» — 4-3. Команда впервые в истории выиграла трофей.

Бобровский также впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Пантерз» с 2019 года. Он также является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ (2013, 2017).

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Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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