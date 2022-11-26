Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 791-го гола Александра

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:0).

Теперь на счету 37-летнего россиянина 791 шайба в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает 3-е место среди всех игроков НХЛ. Больше него забросили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 10 шайб, на 1-е — 103.