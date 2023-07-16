Свечников провел первую тренировку на льду после разрыва крестообразной связки

Сегодня, 03:43
Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел первую тренировку на льду после разрыва передней крестообразной связки колена, сообщается на официальном сайте клуба.
«Я чувствовал себя очень хорошо. Когда я вышел на лед, я не был уверен, будет ли мне хуже, чем я думал, или я вообще не смогу чувствовать ногу, но все прошло хорошо. Я уверенно чувствовал свое колено. Это было очень приятно», — сказал Свечников.
23-летний россиянин перенес операцию на колене 16 марта и пропустил плей-офф. В минувшем сезоне форвард провел 64 матча, в которых набрал 55 (23+32) очков.