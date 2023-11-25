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Сегодня, 13:25

Терещенко назвал случайностью попадание Овечкина клюшкой в лицо соперника: «Игровой момент»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» прокомментировал поведение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, ударившего защитника «Эдмонтона» Венсана Деарне клюшкой в лицо в матче регулярного чемпионата (0:5).

«Он не хотел ему попадать в лицо. Просто произошел стык. По началу он промахнулся во время силового приема, а потом пошла стычка. Это игровой момент. Он случайно попал ему чуть выше. Никакого неспортивного поведения здесь нет — случайность», — сказал Терещенко «СЭ».

В текущем сезоне Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах НХЛ. «Вашингтон» с 22 очками занимает седьмое место в Восточной конференции после 17 игр.

Александр Овечкин
Алексей Терещенко
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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