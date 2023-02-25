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Сегодня, 11:24

Томас ответил на критику лидеров «Сент-Луиса» от Беруби: «Неприятно это слышать. Его слова далеки от правды»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас ответил на критику главного тренера команды Крэйга Беруби.

После поражения от «Ванкувера» (2:3 ОТ) специалист заявил, что лидеры «Блюз» не выполняют своих обязанностей и играют без желания.

«Было очень неприятно это слышать. Я — часть этой команды уже давно. Слова Беруби далеки от правды, я знаю, что в нашей раздевалке нет неравнодушных. Победы приносят знания о том, какой должна быть команда, чтобы прийти к успеху. Из поражений можно извлечь еще ббольше опыта, это лучшее время, чтобы разобраться в себе и сделать шаг вперед», — сказал в интервью ESPN Томас.

«Сент-Луис» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 56 очками в 58 матчах. Команда проиграла 4 последних матча.

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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