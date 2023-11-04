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НХЛ

Сегодня, 09:50

Тренер «Нью-Джерси» прокомментировал травму Хьюза

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф прокомментировал травму форварда Джека Хьюза в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (1:4).

«Его состояние будет оценено еще раз в субботу. Посмотрим, что покажет обследование. У нас, вероятно, было 7-8 минут после того, как мы потеряли Хьюза. После этого Биннингтон сделал несколько отличных сейвов. У нас были возможности вернуться в игру, но мы не воспользовались шансами», -приводит слова Раффа официальный сайт клуба.

22-летний американец после броска прокатился по льду и ударился об борт, получил повреждение. В ближайшее время будет установлена степень тяжести травмы.

В текущем сезоне Хьюз провел 10 матчей, в которых набрал 20 (5+10) очков. Он является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Джек Хьюз
Линди Рафф
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