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НХЛ

Сегодня, 08:30

Кузьменко объяснил свой сенсационный дебют в НХЛ в прошлом сезоне

Игорь Рабинер
Обозреватель
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко в интервью «СЭ» рассказал о причинах своего сенсационного дебютного года в НХЛ в прошлом сезоне, когда он забросил 39 шайб, побив рекорд клуба для снайпера-новичка, ранее принадлежавший Павлу Буре.

— Своими 39 голами в прошлом сезоне вы задали себе крутую планку. Не загоняетесь на этот счет — мол, надо не хуже?

— Об этом не думаю. Зачем грузиться? Понятное дело, что эта тема лежит на поверхности, все это понимают и видят. Но я просто хочу помочь команде, чтобы она далеко прошла в плей-офф, попытала счастья в борьбе за Кубок.

— Сами в прошлом году поразились своей результативности в первом энхаэловском сезоне?

— Я и в России в последний год играл хорошо, набирал больше очка за игру (так и есть: 53 очка в 45 матчах за СКА, — Прим. И.Р.). А то, что так же стало получаться и в НХЛ... Многое совпало. Начиная от команды, отношения ко мне, поддержки друзей, которые были со мной, и заканчивая большинством, звеньями, в которых я играл. Все эти моменты сложились воедино — и в том сезоне у меня неплохо сложилось. Сейчас же, повторяю, хочется просто помочь команде далеко пройти в плей-офф. Это самое главное, чего хочу.

Андрей Кузьменко. «Зачем грузиться числом голов? Хочу просто помочь «Ванкуверу» далеко пройти в плей-офф». Интервью Кузьменко после 10:1 с «Сан-Хосе»
Андрей Кузьменко
ХК Ванкувер Кэнакс
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