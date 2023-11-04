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Сегодня, 22:44

Кросби проведет против «Сан-Хосе» свой 1200-й матч в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби проведет свой 1200-й матч в НХЛ.

В ночь на 5 ноября по московскому времени «Питтсбург» на выезде сыграет с «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я просто благодарен, что смог играть так долго. Мне все еще нравится играть так же, как и в мой дебютный матч», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ в соцсети X.

Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. За всю карьеру он набрал 1512 (555+957) очков в 1199 матчах в НХЛ.

В текущем сезоне 36-летний канадец набрал 10 (5+5) очков в 9 матчах за «Пингвинз».

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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