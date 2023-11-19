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Сегодня, 16:06

Тренер «Рейнджерс» назвал великолепной игру Панарина в матче с «Нью-Джерси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил игру россиянина Артемия Панарина в матче с «Нью-Джерси» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

32-летний нападающий оформил дубль.

«Он играл великолепно. Их звено с Трочеком и Лафреньером сегодня снова представляло угрозу, когда они были на льду, но Панарин сыграл великолепно», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба «Рейнджерс».

Панарин стал первым игроком «Рейнджеррс» с 2006 года с 2 и более очками в 5 матчах подряд. В текущем сезоне российский форвард набрал 26 (10+16) очков в 15 матчах НХЛ.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Питер Лавиолетт
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