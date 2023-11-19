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Сегодня, 15:34

Проворов прокомментировал восьмое поражение «Коламбуса» подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов высказался о результатах команды в последних матчах.

«Коламбус» потерпел восьмое поражение подряд, уступив «Вашингтону» (3:4). В этом матче 26-летний россиянин забросил свою дебютную шайбу за «Блю Джэкетс».

«Можно посмотреть на положительные моменты и сказать: «Мы играли великолепно в определенные отрезки», а затем можно посмотреть на отрицательные и сказать: «Ну, ошибка здесь, ошибка там, и в итоге это стоило нам игры». Нельзя жить прошлым. Нужно учиться и двигаться дальше», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Проворов набрал 11 (1+10) очков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Ранее российский защитник играл за «Филадельфию».

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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