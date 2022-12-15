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Сегодня, 10:08

В ИИХФ считают, что Овечкину следует совмещать игру в хоккей и футбол

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Овечкин (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета ИИХФ Франц Райндль в комментарии для «СЭ» оценил уровень игры нападающего хоккейного «Вашингтона» Александра Овечкина в футбол.

«Игра Овечкина в футбол? Это фантастически! Все видят, как он хорош. Я тоже видел эти нарезки в соцсетях с того матча «Динамо». Конечно, он любит хоккей, но не оставляет без внимания и другие виды спорта. Это хорошая новость. Ему нужно продолжать в том же духе и проявлять себя везде», — сказал Райндль «СЭ».

В июне нынешнего года Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с командой «Амкал» из медиалиги. Хоккеист вышел на поле с капитанской повязкой, провел на поле 11 минут и забил 1 гол.

37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 800 шайбами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), вторую строчку занимает Горди Хоу (801).

Александр Овечкин выводит футбольное &laquo;Динамо&raquo; на&nbsp;товарищеский матч с &laquo;Амкалом&raquo; (5:0). Победный гол Овечкина и 15 тысяч на товарищеском матче: дебют Йокановича в «Динамо»
Александр Овечкин
Футбол
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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