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Сегодня, 10:11

В НХЛ повторен рекорд по количеству сыгравших в одном сезоне российских вратарей

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов стал 12-м российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Он дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Таким образом, был повторен рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в одном сезоне НХЛ. Достижение было установлено в прошлом сезоне лиги.

Помимо Федотова в текущем регулярном чемпионате НХЛ сыграли Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба — «Айлендерс»), Александр Георгиев, Иван Просветов (оба — «Колорадо»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Самсонов («Торонто»), Даниил Тарасов («Коламбус») и Ярослав Аскаров («Нэшвилл»).

28 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним Федотовым. На следующий день голкипер подписал соглашение с «Филадельфией».

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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