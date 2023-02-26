«Бостон» в дебютном матче Орлова обыграл «Ванкувер», голкипер Ульмарк забил в пустые ворота

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 3:1.

На шайбы Хампуса Линдхольма, Брэда Маршана и голкипера Линуса Ульмарка в пустые ворота хозяева ответили точным броском Брока Босера. Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов дебютировал за команду после перехода из «Вашингтона».

После этого матча «Бостон» с 95 очками лидирует в Восточной конференции, «Ванкувер» с 51 очком — на 12-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Бостон» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Линдхольм — 7 (бол., Крейчи, Холл), 17:08 — 0:1. Маршан — 19 (Дебраск, Бержерон), 19:25 — 0:2. Бесер — 11 (Гарлэнд), 47:24 — 1:2. Ульмарк — 1 (п.в.), 59:12 — 1:3.

Вратари: Силов — Ульмарк.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (7+10+10) — 35 (20+8+7).

Наши: Кузьменко (19.39/2/-2), Подколзин (9.30/0/0) — Орлов (20.04/1/-1).

26 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 18722 зрителя