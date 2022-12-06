«Ванкувер» в овертайме победил «Монреаль». «Кэнакс» отыгрались с 0:4 благодаря дублю Михеева

«Монреаль» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6 ОТ.

В составе «Канадеинс», которые забили первые четыре шайбы в матче отличились — Коул Кофилд, Ник Сузуки, Шон Монахен и Майкл Пеццетта.

У «Кэнакс» дубль на счету Ильи Михеева, еще по одному голу забили Конор Гарланд, Бо Хорват, Джек Стадника и Андрей Кузьменко. Последний оформил также результативную передачу.

В овертайме победу «Кэнакс» принес гол Элиаса Петтерссона.

«Ванкувер» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» с 26 очками на 11-й строчке «Востока».

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«Ванкувер» — «Монреаль» — 7:6 ОТ (0:4, 2:0, 4:2, 1:0)

Голы: Кофилд — 14 (Харрис), 7:49 — 0:1. Сузуки — 14 (Гуле), 12:34 — 0:2. Монахэн — 6 (Сузуки, Мэтисон), 14:57 — 0:3. Пеццетта — 1 (Харрис, Эванс), 16:17 — 0:4. Гарлэнд — 4 (Кузьменко), 36:44 — 1:4. Михеев — 7 (Петтерссон, Бесер), 38:28 — 2:4. Хорват — 19 (Хегландер, Стиллман), 44:02 — 3:4. Михеев — 8 (Петтерссон, Стиллман), 45:45 — 4:4. Студника — 2, 48:49 — 5:4. Дворак — 5 (Дадонов, Армиа), 55:23 — 5:5. Андерсон — 6, 57:00 — 5:6. Кузьменко — 11 (бол., Миллер, Хьюз), 58:35 — 6:6. Петтерссон — 13, 60:13 — 7:6.

Вратари: Мартин (Делиа, 16:17) — Монтембо.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 32 (9+13+9+1) — 25 (11+8+6+0).

Наши: Кузьменко (13.23/1/-1), Михеев (17.00/4/0) — Дадонов (17.27/1/-1).

6 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18420 зрителей.