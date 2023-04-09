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НХЛ

Сегодня, 04:53

«Вашингтон» без Овечкина уступил «Флориде», пропустив на последней минуте

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Флориде» со счетом 2:4.

В составе «Кэпиталз» отличились Дилан Строум и Том Уилсон, Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. У «Пантерз» голы на счету Картера Верхаге, Аарона Экблада, Мэттью Ткачака, который забросил победную шайбу на 60-й минуте, а также Сэма Рейнхарта, забившего в пустые ворота.

Капитан «Вашинтона» Александр Овечкин пропускал встречу из-за травмы.

После этого матча «Вашингтон» с 77 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Флорида» с 91 очком — на седьмой строчке.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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