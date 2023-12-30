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Сегодня, 20:30

«Вашингтон» — «Нэшвилл»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл» 31 декабря во Вконтакте начнется в 3.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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31 декабря «Вашингтон» на территории домашнего комплекса «Кэпитал Уан-арена» сыграет против «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Нэшвилл» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Кэпиталз» с 39 очками находятся на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Предаторз» с 39 баллами занимают восьмое место на Западе.

В составе «Вашингтона» играет российский нападающий Александр Овечкин. В нынешнем сезоне 38-летний форвард набрал 20 (6+14) очков в 33 матчах при показателе полезности «-9». На счету Овечкина 828 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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