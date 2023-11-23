Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:23

Веренски установил рекорд «Коламбуса» по количеству передач в одном матче для защитника

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски отдал 4 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (7:3).

Как сообщает сайт НХЛ, 26-летний хоккеист установил рекорд клуба по количеству передач в игре для защитника. Он также стал третьим защитником с ассистентским покером в этом сезоне. Ранее подобным достижением отмечались защитник «Виннипега» Джош Моррисси и защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз.

Веренски в текущем сезоне сыграл за «Коламбус» 19 матчей и набрал 15 (1+14) очков.

23&nbsp;ноября. Коламбус. Российский форвард &laquo;Блю Джэкетс&raquo; Кирилл Марченко у&nbsp;ворот &laquo;Чикаго&raquo;. Русский «Коламбус» прошелся катком по сопернику: все наши набрали очки!

Зак Веренски
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Чикаго Блэкхокс
0
Читайте также
Боксер Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии
Фигурист Грицаенко считает, что спортивная пара Косторная и Куница может стать конкурентоспособной
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Анахайм» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ