Веренски установил рекорд «Коламбуса» по количеству передач в одном матче для защитника

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски отдал 4 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (7:3).

Как сообщает сайт НХЛ, 26-летний хоккеист установил рекорд клуба по количеству передач в игре для защитника. Он также стал третьим защитником с ассистентским покером в этом сезоне. Ранее подобным достижением отмечались защитник «Виннипега» Джош Моррисси и защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз.

Веренски в текущем сезоне сыграл за «Коламбус» 19 матчей и набрал 15 (1+14) очков.