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НХЛ

Сегодня, 10:56

Владислав Третьяк отметил, что у Шестеркина большой потенциал

Виктория Кравченко

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк пожелал вратарю «Рейнджерс» Игорю Шестеркину стабильной игры в НХЛ.

Он отметил, что у россиянина большой опыт и его результаты будут зависеть лишь от того, как он будет готовиться к матчам.

«Очень трудно стать лучшим вратарем НХЛ, обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира или Олимпийских игр, но еще тяжелее удержать это звание. Оценка идет не по одной игре, а по стабильности в серии матчей, сезоне. Шестеркин действительно стабильно провел весь сезон, поэтому стоит пожелать, чтобы он удержал эту планку», — рассказал Третьяк ТАСС.

По итогам прошлого сезона НХЛ россиянин признан лучшим голкипером.

В прошедшем сезоне 26-летний Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — приза, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В сезоне-2022/23 Кубка Стэнли «Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции.

Источник: https://tass.ru/sport/15970571
Игорь Шестеркин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Владислав Третьяк
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