Владислав Третьяк отметил, что у Шестеркина большой потенциал

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк пожелал вратарю «Рейнджерс» Игорю Шестеркину стабильной игры в НХЛ.

Он отметил, что у россиянина большой опыт и его результаты будут зависеть лишь от того, как он будет готовиться к матчам.

«Очень трудно стать лучшим вратарем НХЛ, обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира или Олимпийских игр, но еще тяжелее удержать это звание. Оценка идет не по одной игре, а по стабильности в серии матчей, сезоне. Шестеркин действительно стабильно провел весь сезон, поэтому стоит пожелать, чтобы он удержал эту планку», — рассказал Третьяк ТАСС.

По итогам прошлого сезона НХЛ россиянин признан лучшим голкипером.

В прошедшем сезоне 26-летний Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — приза, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).