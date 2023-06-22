Быков: «КХЛ надо отметить отечественных хоккеистов, которые не попали в Зал славы НХЛ»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на невключение совестких и российских хоккеистов в Зал славы хоккея в 2023 году.

«На невключение наших спортсменов, думаю, в какой-то степени повлияла политика. Конечно, мы не согласны с этим решением. Но чтобы мы сейчас не сказали, это не исправит того положения, к которому они пришли. Мы не можем повлиять на этих людей. Наверное, на них было оказано какое-то влияние. Наши спортивные личности заслужили любовь болельщиков. Несколько поколений будут помнить всегда об этих хоккеистах. Они всегда в наших сердцах, ведь они внесли вклад в развитие мирового хоккея. Это не принизит той любви, того уважения, которое мы имеем к нашим спортсменам. Наша память — самый главный зал славы для наших ребят! Тогда КХЛ надо отметить этих игроков по-своему», — приводит слова Быкова Sport24.

В этом году в список номинантов на включение в Зал славы НХЛ были включены четыре российских игрока — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный, однако они не попали в окончательный список. Последним россиянином, включенным в Зал славы хоккея, был защитник Сергей Зубов в 2019 году.