Фетисов — о голевой засухе Овечкина: «На него оказывается серьезная психологическая нагрузка»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на безголевую серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, которая длится семь матчей подряд.

«Саша готовился к сезону, всякое бывает. Он ответственный парень. На него оказывается серьезная психологическая нагрузка. Хочу, чтобы он немного успокоился в этом плане. Уверен, что к нему вернется голевое чутье, и Александр будет тащить команду дальше. Слишком много разговоров вокруг него и рекорда Грецки, который является величайшим в истории спорта. Желаю Саше удачи!» — сказал Фетисов «СЭ».

В текущем сезоне Овечкин провел 22 матча, в которых набрал 14 (5+9) очков. За карьеру в НХЛ форвард набрал 1499 (827+672) очков в 1368 матчах.