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НХЛ

Сегодня, 11:07

Фетисов — о голевой засухе Овечкина: «На него оказывается серьезная психологическая нагрузка»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на безголевую серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, которая длится семь матчей подряд.

«Саша готовился к сезону, всякое бывает. Он ответственный парень. На него оказывается серьезная психологическая нагрузка. Хочу, чтобы он немного успокоился в этом плане. Уверен, что к нему вернется голевое чутье, и Александр будет тащить команду дальше. Слишком много разговоров вокруг него и рекорда Грецки, который является величайшим в истории спорта. Желаю Саше удачи!» — сказал Фетисов «СЭ».

В текущем сезоне Овечкин провел 22 матча, в которых набрал 14 (5+9) очков. За карьеру в НХЛ форвард набрал 1499 (827+672) очков в 1368 матчах.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. Кошмар «Вашингтона»: Кузнецова сослали в запас, а на выходе — унижение в Аризоне

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
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