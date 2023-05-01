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Сегодня, 09:58

Выступавший в фарм-клубе «Вегаса» Марушев вернется в Россию

Алина Савинова
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Шуми Бабаев, агент нападающего «Хендерсона» из АХЛ Максима Марушева, сообщил, что хоккеист принял решение вернуться в Россию.

«Возвращается Максим Марушев. Права на него у «Ак Барса», с ним мы в плотном контакте и принимаем решение, как лучше будет клубу и игроку. Но он принял решение вернуться, так как все, что мог, он там сделал, шансов наверху ему там не дали», — приводит ТАСС слова Бабаева.

В апреле 2021 года Марушев заключил двухлетний контракт новичка с «Вегасом». Последние два сезона он выступал за фарм-клуб «Голден Найтс» — «Хендерсон».

В 64 матчах текущего сезона АХЛ 24-летний россиянин набрал 17 очков (7+10).

Источник: https://tass.ru/sport/17651917
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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